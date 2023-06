Oroscopo Branko giovedì 8 giugno 2023: Scorpione irrequieto

Cari amici dell’Ariete, per voi giornata ricca di avventure: la vostra determinazione risolverà una situazione incerta. Cercate di mantenere il controllo su tutti gli aspetti pratici della faccenda.

Giovedì ricco di impegni per voi amici del Toro. Dimostrate la vostra generosità a chi volete bene, ma non dimenticatevi di voi stessi.

La rabbia repressa e la confusione mentale vi hanno tirato dei brutti scherzi nel passato cari Gemelli ma per fortuna oggi queste difficoltà sono solo un ricordo.

Cari amici del Cancro, per voi mettere qualcosa da parte è davvero difficile. Approfittate del favore delle stelle, che supportano la sfera economica e cercate di risparmiare un po’ di soldi.

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi gli astri vi invitano a dare maggior importanza a quello che è importante per voi: avete tutto il tempo che vi serve per decidere quale dovrebbe essere la vostra prossima mossa.

Bilancia

Amici della Bilancia vi sentite ancora emozionati da un evento che vi ha colpito in positivo. Forse la vostra barca sta per prendere una nuova ed eccitante direzione: approfittatene per navigare l’ignoto e invitare qualcuno a bordo!