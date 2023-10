Terremoto Campi Flegrei: 12 nuove scosse all’alba

di Rita Milione

Continua a tremare la terra in Campania in zona Campi Flegrei: nella notte i sismografi hanno registrato 13 scosse di terremoto, 12 delle quali nel giro di pochissimi minuti; la più forte alle 6 (ora locale): magnitudo 2.2 (come sempre, con un margine di errore di 0.3), ad una profondità stimata di 2.7 chilometri. Le altre scosse, tutte localizzate nella stessa area, hanno magnitudo variabile tra 0.2 e 2.0 e profondità tra 0.3 km e 2.4 km.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a cose o persone. L’amministrazione comunale di Pozzuolo e la Protezione Civile, stanno monitorando l’evolversi della sequenza e fornirà aggiornamenti. Il Comune di Pozzuoli ha avvisato i residenti con un post sulla pagina ufficiale Facebook, sottolineando che l’amministrazione, con la Protezione Civile, sta monitorando l’evolversi della situazione.

Terremoto e sciame sismico legati a bradisismo

L’Osservatorio Vesuviano, apparato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha dichiarato che il terremoto è legato al bradisismo. Quest’ultimo, il particolare fenomeno sismico che caratterizza proprio l’area dei Campi Flegrei. Il bradisismo (dal greco βραδύς bradýs, “lento” e σεισμός seismós, “scossa”) è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo.