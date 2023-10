Oroscopo Branko giovedì 19 ottobre 2023: Gemelli avventuroso

Ariete In arrivo una giornata di determinazione e preparazione al successo, avete fiducia nei vostri mezzi e un gran ottimismo. Qualunque obiettivo vi siate prefissati è il momento di raggiungerlo o avvicinarsi alla meta.

Toro Vi state godendo un periodo di pausa per ricaricare le batterie, il ritmo frenetico degli ultimi giorni ha consumato le vostre energie costringendovi a un piccolo stop.

Gemelli Nel corso delle prossime ore avrete voglia di avventure e nuove esperienze, gettatevi nella mischia e cogliete al volo le occasioni che si paleseranno.

Cancro Se si vuole raccogliere nella vita occorre prima seminare. Siete sicuri che lo state facendo nel modo giusto? Se pensate di aver smarrito la via, fermatevi un attimo e riposatevi.

Leone Avete capito che in questo periodo non tutto può andare esattamente come vorreste, non fatene un dramma però!

Vergine Siete sempre disponibili per gli altri e in grado di trovare le parole giuste per confortarli o aiutarli a risolvere problemi, state solo attenti a non essere troppo duri nei giudizi.

Bilancia In arrivo nuovi contratti e interessanti opportunità di lavoro, avete capito quanto è importante costruire una rete di contatti che può sempre rimanere utile.

Scorpione Questa giornata è caratterizzata dalla sensualità, che ne dite di organizzare qualcosa di emozionante con il partner?

Sagittario Avete bisogno di privacy e di ritagliarvi più spazi per voi stessi. Siete in buona forma, sia fisica sia mentale, e non state avendo difficoltà nel portare avanti le cose.

Capricorno Curiosità e coraggio vi daranno la possibilità di togliervi belle soddisfazioni e fare passi avanti. Forse dovreste trovare un modo diverso di esprimervi, ne vale soprattutto dei rapporti con gli altri.

Acquario Ora vi servirebbero più stimoli e spazi ma attorno a voi c’è il tipo di persone che detestate, chi ha una mentalità troppo chiusa e limitata.