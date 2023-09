Terremoto di magnitudo 3.2 in zona Campi Flegrei

di Rita Milione

Una forte scossa di terremoto si è registrata oggi, martedì 26 settembre 2023, alle ore 09:10 in provincia di Napoli. In realtà, si è verificato un vero e proprio sciame sismico. Tra gli eventi avvertiti in mattinata quello più forte si è registrato alle 9:10 con magnitudo 3.2 e profondità di 3 km. In precedenza un’altra scossa c’era stata alle 8:31 con magnitudo 2.4 e profondità di 5 km. Ancora alle 5,06 di magnitudo 2.1 e profondità di 2 km.

Alla luce dell’intensificarsi del bradisismo, ieri ha parlato il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, che ha rassicurato la popolazione: non ci sarebbero segnali che lasciano presagire un rischio di eruzione imminente del supervulcano dei Campi Flegrei.

Terremoto e sciame sismico legati a bradisismo

L’Osservatorio Vesuviano, apparato dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha dichiarato che lo sciame sismico è legato al bradisismo. Quest’ultimo, il particolare fenomeno sismico che caratterizza proprio l’area dei Campi Flegrei. Il bradisismo (dal greco βραδύς bradýs, “lento” e σεισμός seismós, “scossa”) è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo.

I sollevamenti e le anomalie geofisiche sarebbero, al momento, nella norma, ma l’Osservatorio Vesuviano sta effettuando tutti i rilievi necessari per comprendere al meglio l’entità del fenomeno.