Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 11 marzo

Ultimo appuntamento settimanale su Canale 5 con il talk show che parla di sentimenti, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo tutte le anticipazioni di Uomini e Donne, in onda sul canale Mediaset dal lunedì al venerdì alle 15.50.

Oggi si farà spazio al trono classico con Matteo Ranieri e Luca Salatino le cui scelte appaiono ancora molto lontane. Matteo, che sembrava vicino alla scelta, ha invece iniziato a conoscere altre ragazze, tra cui Valeria, che sembra aver attirato l’attenzione del ragazzo. In studio dovrebbe ritornare anche la corteggiatrice Federica.

Addio a Federica?

La conoscenza tra i due è iniziata mesi fa, ma nonostante il tempo, Matteo ancora non riesce a fidarsi completamente della ragazza. Il suo ritorno in studio darà una bella scossa al programma: Matteo infatti dirà di non aver pensato a Federica in questi giorni, deciso quindi ad eliminarla. De Filippi lo spingerà a riflettere portandolo a lasciare lo studio di Uomini e Donne, per non rientrare più.

La puntata di oggi sarà dedicata anche all’altro tronista Luca Salatino. Il ragazzo, avendo stretto un rapporto di amicizia con di l’ex scelta di Sophie Codegoni, non riuscirà a dare spiegazione al suo comportamento. Dal canto suo, Gianni Sperti dirà semplicemente che Matteo ha le idee confuse.

Per quanto riguarda il suo percorso con le corteggiatrici, Luca ha portato in esterna Lilli, con la quale c’è stato anche un bacio. La reazione di Soraia sarà dunque scontata: la ragazza infatti non nasconderà la sua gelosia per il ragazzo.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, anche alcuni protagonisti del trono over dovrebbero trovare spazio, tra cui Sara che sta conoscendo Gianluca. Attenzione anche Occhi puntati a Diego Tavani, che potrebbe regalarci altri colpi di scena.