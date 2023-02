Anticipazioni Uomini e Donne: la puntata del 13 febbraio

Oggi, 13 febbraio 2023, alle 14:45 andrà in onda Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Plantano tornerà in studio

La dama Ida Plantano tornerà in studio per un confronto con Riccardo Guarnieri. Alla discussione prenderà parte anche Alessandro Vicinanza. Quali parole userà Tina Cipollari per commentare tutto questo?

Riccardo Guarnieri e i pop-corn

Prima che Ida e Alessandro entrino in studio, Riccardo farà una richiesta particolare alla produzione: l’uomo, infatti, si farà portare dei pop-corn che mangerà durante la riproduzione dei momenti migliori di Ida e del suo attuale compagno. Come reagiranno le persone presenti? Che cosa dirà, in merito, Gianni Sperti?

Anticipazioni Uomini e Donne 13 febbraio: Alessandro dà dei fazzoletti a Riccardo

Alessandro, una volta entrato in studio, darà dei fazzoletti a Riccardo e lo inviterà ad asciugarsi le lacrime. Tra i due scoppierà una vera e propria lite che rischierà quasi di degenerare in una rissa. Maria De Filippi riuscirà a farli ragionare?

Gloria ha abbandonato il programma

Gloria, invece, durante le scorse registrazioni ha deciso di abbandonare il programma. Nel corso della puntata di oggi, infatti, tutto questo verrà confermato. Anche Biagio e Claudio non faranno più parte di Uomini e Donne.