Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Lavinia

di Tiara Operno

Ritorna questo pomeriggio il dating show più famoso d’Italia, Uomini e Donne, che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity sempre alle 14:45. Invece, su La5 andrà in onda la replica sulla puntata alle 19:50. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni di Uomini e Donne in merito alla puntata di oggi.

Non a caso, quella che andrà in onda questo pomeriggio sarà una puntata particolarmente importante. Proprio oggi avremo modo di vedere Lavinia fare la sua scelta. Nel corso della trasmissione, la ragazza si è sempre dimostrata indeciso su chi fare la sua scelta, che fino all’ultimo ha visto schierati contro Alessio Campoli e Alessio Corvino. Ma ora sembra non esserci dubbi.

Stando infatti alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, la scelta si è rivelata essere Alessio Corvino, e Lavinia glielo ha comunicato facendo mandare in onda un video-montaggio dei loro momenti migliori (ma anche quelli più burrascosi). Idea che si è rivelata efficace visto che Alessio ha risposto positivamente alla sua decisione, dimostrandosi felice e commosso.

Una nuova coppia esce ora dagli studi televisivi di Maria De Filippi, e non resta che augurare loro buona fortuna anche per quanto concerne la vita lontana dai riflettori.