Anticipazioni Uomini e Donne, martedì 30 marzo 2021

Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 30 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

Stando alle ultime anticipazioni Uomini e Donne, come riporta il Vicolo delle News, si dovrebbe assistere al termine di quella che è stata la puntata dello scorso venerdì. Infatti siederanno a confronto Gemma Galgani e Tina Cipollari già al centro di un’accesa discussione nella puntata della settimana scorsa. Successivamente si assisterà a confronto tra la dama bianca e Domenico. Ieri, invece, la puntata ha focalizzato l’attenzione sul Trono Classico. Oggi, invece, protagonista della puntata di Uomini e Donne ci sarà Samantha Curcio che non è riuscita ancora a trovare il giusto corteggiatore, come invece hanno fatto Massimiliano e Giacomo, che hanno già effettuato la loro scelta. Nelle prossime puntata Samantha conoscerà nuovi corteggiatori, nonostante tutte le difficoltà incontrata sul suo percorso.

Altro protagonista della puntata, Alessandro che, dopo aver interrotto la frequentazione con Maria Tona, ha deciso di continuare la conoscenza solo con Federica. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, un ulteriore spazio potrebbe essere riservato ad Isabella e Armando Incarnato. Quest’ultimo, infatti, già da alcune puntate non è uno dei protagonisti della trasmissione. Per sapere tutti i particolari tra tronisti, dame e cavalieri, non ci resta che collegarsi questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 per il consueto appuntamento con Uomini e Donne.