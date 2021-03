L’annuncio su Instagram di Gabry Ponte: “Diventerò papà”

Il noto dj Gabry Ponte dà il buongiorno ai suoi followers con una bellissima notizia: presto diventerà papà e mostra l’ecografia

Il noto dj Gabry Ponte sorprende nuovamente i suoi fan e questa volta con una dolcissima notizia. Su Instagram, infatti, ha dato il buongiorno ai suoi fan mostrando la foto di un’ecografia con la didascalia: “E niente…sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”. Il torinese, come sempre, non ha nascosto le sue emozioni a chi da anni lo segue e nel selfie postato appare raggiante come non mai.

Per Gabry Ponte, quindi, il 2021 continua a essere un anno molto importante. Solo a gennaio si era, infatti, sottoposto ad un delicato intervento al cuore che non poteva più aspettare. Sempre tramite i social aveva annunciato dell’imminente operazione e del post intervento, nonché di tutte le fasi di riabilitazione che stavano andando molto bene. Ora, a poche settimane dal ritorno a casa, questa lieta notizia che molto presto gli cambierà decisamente la vita, aprendo un nuovo intrigante capitolo. Nessun dettaglio è però emerso sulla donna con la quale da tempo condivide la sua vita e che presto gli farà questo grande dono. Inoltre, ancora non si conoscono i dettagli sul sesso del bambino o sugli ipotetici nomi. Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori informazioni dal diretto interessato che chissà se per l’occasione presenterà a tutti noi la sua dolce metà.