Anticipazioni Uomini e Donne: Ida dice addio ad Alessandro?

Secondo appuntamento settimanale per il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. A Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15.50, non mancano certo scontri e litigi, ma il programma spesso regala anche delle vere e proprie chicche romantiche. Mentirei se dicessi di non essermi emozionata nemmeno una volta di fronte ad una scelta del trono classico, né che non mi sia scesa la lacrimuccia quando uno dei concorrenti a me caro veniva eliminato perché “non arrivato” al cuore dei tronisti.

Di seguito le anticipazioni di Uomini e Donne.

Probabilmente si parlerà ancora di Ida Platano e Alessandro: i due concorrenti del trono over non riescono a venirsi incontro. Inoltre, alla domanda di Maria a lui: “Sei innamorato?“, Alessandro ha declinato, mentre la risposta di Ida è stata affermativa. Secondo le indiscrezioni, Ida oggi deciderà di chiudere definitivamente la relazione e, per consolarla, Maria De Filippi farà arrivare in studio Umberto Gaudino.

Ancora spazio al Trono Over: al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Armando Incarnato che è uscito con Aneta e Alessandra. La seconda è uscita anche con Diego Tavani e pare che proprio a causa di questa dualità ci sarà uno scontro tra i due cavalieri.

Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, oggi si darà spazio a Matteo Ranieri che è uscito con Valeria. Il giovane ha deciso poi di ballare con Federica, con la quale dimostra una complicità maggiore. Chi sceglierà tra le due? Pare proprio che la decisione sia prossima..