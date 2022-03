Anticipazioni Love is in the air. Nell’ultima puntata abbiamo visto come la giovane e bella Eda Yildiz, aspirante architetto, attribuisce all’attraente Serkan la colpa di aver dovuto rinunciare ad un’importante borsa di studio, l’occasione della sua vita. Serkan, per rimediare, le propone di fingersi la sua fidanzata per qualche mese, dietro lauto compenso, affinché lei possa riprendere gli studi e laurearsi. Questo strano sodalizio avrà risvolti inaspettati.

Anticipazioni Love is in the air: la puntata di oggi 22 marzo

Serkan ed Enqin battibeccano rinfacciandosi l’accusa di aver indottrinato i figli sulla questione del matrimonio. Nel frattempo Kerem comunica a tutti di aver risolto il problema economico che gli impediva di iscriversi all’università; per questo viene subito sospettato del furto del prezioso anello di Aydan.

