Daddy Yankee:il rapper dice addio alla musica

Il noto rapper Daddy Yankee ha annunciato che lascerà la musica. L’artista, che si chiama Ramon Luis Ayala Rodríguez e che si è definito “re del reggaeton“, ha deciso di ritirarsi dopo l’album Legendaddy, in uscita il 24 marzo e il relativo tour, La última vuelta. Il cantante, in merito, ha dichiarato: “Questa gara è stata una maratona e alla fine vedo l’obiettivo”.

Daddy Yankee: la carriera e la fama

Il successo di Daddy Yankee ha avuto origine nel 2005, grazie al singolo Gasolina, tratto dall’album Barrio, il quale ha reso famoso il genere reggaeton a livello internazionale. È proprio da quel momento che il portoricano è diventato uno dei cantanti uno più influenti del circuito urbano latino.

Il suo arrivo a Napoli

Il rapper, conosciutissimo a livello internazionale anche per la sua collaborazione con Luis Fonsi nella realizzazione del tormentone “Despacito”, arriva a Napoli. La meravigliosa città sarà la prima tappa del suo tour italiano. Daddy Yankee, infatti, si esibirà presso l’“Ammot Cafè” di Giugliano (via Varcato 34), venerdì 9 giugno alle 23. Il live partenopeo è organizzato dall’agenzia “Groove Sensation”. Il prezzo dei biglietti oscilla intorno ai 30-50 euro. In più vi è il diritto di prevendita e di consumazione. Che cosa state aspettando?