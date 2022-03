Volantino Expert dal 14 al 27 Marzo 2022: le offerte migliori

Il nuovo volantino Expert è finalmente disponibile con tutte le offerte proposte dall’azienda dal 14 Marzo fino al prossimo 27 Marzo 2022. Occasioni per i clienti in molti settori, dagli smartphone ai tablet, passando per PC, elettrodomestici di vario genere e settore gaming.

Offerte Expert

Selezioniamo per voi le offerte Expert più interessanti, considerando fattori come la qualità del prodotto e il relativo prezzo, e di conseguenze il rapporto tra queste due variabili. Per quanto riguarda il settore telefonia troviamo il Samsung Galaxy S21 FE 5G a 649 euro con un risparmio di oltre 300 euro. Nel reparto TV intriga il nuovo Sony Bravia con risparmi anche di 200 euro se non oltre grazie a rottamazione e bonus TV.

Expert è un gruppo svizzero di grande distribuzione organizzata specializzato in prodotti elettronici di consumo, elettrodomestici, informatica, telefonia e prodotti per la casa, con sede a Zugo nato nel 1969, dall’unione di 3 catene commerciali di Svezia, Francia e Germania, che si unirono fondando l’azienda internazionale in territorio elvetico. Expert Italia nasce nel 1969, acquisendo 2 anni dopo l’esclusiva per il marchio. È composta da 155 rivenditori indipendenti per un totale, fonte Wikipedia, di 321 negozi presenti in tutto il territorio italiano.