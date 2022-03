Anticipazioni Lie to me, l’episodio di oggi 22 Marzo

Anticipazioni Lie to me. Un lottatore del fight club frequentato da Lightman viene ritrovato ucciso: per Cal sono guai. La storia d’amore tra Foster e Burns si complica quando lei scopre un segreto. «Il pifferaio

magico» .

Il dottor Lightman torna a tempo pieno su un vecchio caso, riguardante l’omicidio di un bambino di otto anni. Vuole scoprire, infatti, se diciassette anni prima ha fatto condannare a morte un innocente.

Non ci resta che aspettare la puntata di oggi alle 18 e 15 su La 7.