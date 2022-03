Volantino MediaWorld valido dal 21 al 31 Marzo 2022: le offerte disponibili

Il nuovo volantino MediaWorld è finalmente disponibile. Le offerte partono il 21 Marzo 2022 e saranno disponibili per i clienti fino al prossimo 31 Marzo. I “Supersconti di Primavera” riguarderanno molti tipo di prodotti: dagli smartphone ai PC, passando per tablet e tanti altri elettrodomestici come lavatrici e televisioni.

Offerte MediaWorld

Scegliamo per voi le migliori offerte del Volantino MediaWorld in base alle qualità tecniche, prezzo e ovviamente il rapporto prezzo/qualità. Per quanto riguarda il settore Smartphone le offerte più intriganti riguardano Iphone13 e Redmi Note 11, due validi telefoni accessibili ora a prezzi vantaggiosi.

Smart TV LG 55NANO776 a 549€ circa, offerta MediaWorld interessante per quanto riguarda questa volta il settore delle televisioni. Altre offerte riguardano invece monopattini, fotocamere digitali e settore gaming: trovate tutto nel nuovo volantino MediaWorld!

https://www.mediaworld.it/offerte/supersconti-di-primavera

MediaWorld

Media Markt (in Italia MediaWorld) è una catena di distribuzione tedesca specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo. Appartiene insieme a Saturn gruppo MediaMarktSaturn Retail Group, una filiale del gruppo Metro. La catena è presente in Austria, Belgio, Cina, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. In tutti i paesi l’insegna è Media Markt, con l’eccezione dell’Italia, dove viene usato MediaWorld.