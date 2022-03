Trony volantino: ecco i nuovi imperdibili sconti sull’elettronica

Il volantino Trony aumenta le suo offerte con super sconti per smart TV e smartphone, ecco le occasioni da non perdere

Il volantino Trony contiene tutte le offerte protagoniste dei suoi prodotti migliori. Il mese di marzo si arricchisce di tantissimi sconti e promozioni su centinaia di prodotti venduti dalla nota catena, che a sua volta si suddivide in diverse sotto-categorie. Su tutte in prima linea la promozione nazionale “Sottocosto”, valida fino al 23 marzo nella maggioranza dei negozi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Gli sconti da non perdere

Tra i tantissimi prodotti attualmente in sconto ritroviamo gli ottimi smart TV di ultimissima generazione proposti dalla catena, ideali per arrivare preparati allo Switch-Off che in questi giorni ci sta coinvolgendo. Ma anche iPhone 11, il modello uscito nel 2019 e che ancora oggi è un best-seller, proposto a 569 euro –lo si trova, ricondizionato, ad un prezzo molto vantaggioso. E ancora Xiaomi Mi 11 Lite e Redmi Note 11, rispettivamente a 349 e 249 euro. Gli stessi modelli si trovano in offerta anche su Amazon a 269 euro e 199 euro.

Come sempre Trony invita a visitare direttamente lo store online e, ancora meglio, i negozi fisici, a seconda della regione in cui si trova il consumatore, per analizzare tutte le offerte presenti e le reali disponibilità. Senza dimenticare il raffronto con Amazon Italia dove spesso i prezzi si eguagliano se non, in alcuni casi, sono più vantaggiosi rispetto al volantino posto in essere della catena.

Altre promozioni

“Rottamazione a tasso zero” è invece un’altra promozione, esclusiva di alcuni punti vendita, che sarà valida fino al 31 marzo. Inoltre è presente anche la promozione “Sconto IVA al Raddoppio“, che permette di risparmiare un molti soldi sugli acquisti nei punti vendita presenti in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.