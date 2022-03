Batteria ricaricata i 9 minuti, in un futuro non troppo lontano sarà possibile!

Presto sarà possibile caricare la batteria dei cellulari in un lasso di tempo più che breve, al vaglio nuovi studi tecnologici che permetterebbero al dispositivo di passare dall’1% di carica al 100% in soli 9 minuti.

Si chiama “Super VOOC 240W” ed è presentata da Oppo: è stata calcolata su una batteria da 4.500 mAh, utilizzata ad esempio su Oppo Reno 6 Pro. Una novità che promette di rivoluzionare il settore delle ricariche per smartphone.

Si tratta di una soluzione ancora sperimentale, non tanto per il caricatore che già esiste ma più che altro per le celle che devono gestire tale potenza: il caricatore infatti invia al telefono i 240 watt con un flusso a 24V e 10 ampere, e il telefono internamente usa un convertitore DC – DC per portarlo a 10 volt e 24 ampere che vengono usati per ricaricare le celle interne.

Purtroppo l’arrivo di Super VOOC 240W non avverrà in tempi rapidissimi: bisogna prima correggere tutte le eventuali imperfezioni, potrebbero passare ancora diversi mesi prima che dei modelli concreti arrivino nei negozi di tutto il mondo. Intanto però Oppo ha deciso di rilasciare una versione più soft chiamata Super VOOC 150W. Basteranno circa 15 minuti per una ricarica completa della batteria dello smartphone.