Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 30 marzo

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco chi saranno i protagonisti e cosa succederà nella puntata di oggi, 30 marzo 2022

Anticipazioni Uomini e Donne: nella puntata di oggi, 30 marzo 2022, stando ad alcune fonti Maria De Filippi ripartirà dopo il trono classico di ieri, dal trono over. In particolare, tra le protagoniste di oggi ci sarebbero Ida Platano e Gemma Galgano. Entrambe hanno scelto di voltare pagina dopo le precedenti conoscenze, ma sembra che per entrambe le difficoltà siano sempre dietro l’angolo.

In particolare, per Ida dopo la chiusura con Alessandro ci sarà un nuovo incontro con un pretendente ancora misterioso. Chissà se lo vedremo già oggi o nelle prossime puntata. Gemma invece, dopo l’ultima frequentazione avvenuta prima di natale, ha iniziato a provare interesse per il professor Franco. Nella scorsa puntata è sembrato addirittura che fosse gelosa della possibilità data ad una signora di presentarsi, arrivata in studio proprio per Franco.

L’uomo però non le ha di restare dando precedenza quindi alla sua conoscenza con Gemma . Cosa sarà accaduto tra i due dopo quel momento? Avranno avuto il tanto atteso e promesso appuntamento? E in tutto questo cosa penseranno i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari? Sarà tutto da scoprire nella puntata in onda oggi su Canale 5 alle 14:45.