Gemma Galgani e Tina Cipollari insieme a Verissimo

Nella puntata di Verissimo, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, è stato ospite il duo piu’ improbabile della televisione italiana: quello composto da Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Acerrime nemiche da sempre, in reatà Gemma Galgani e Tina Cipollari sono una delle formule vincenti di Uomini e Donne, e i loro furiosi e continui battibecchi scatenano grande ilarità tra il pubblico in sala e da casa.

Naturalmente, anche nel corso della puntata di ieri a Verissimo le due hanno litigato come di consueto, accusandosi a vicenda di alcuni comportamenti che l’atra non riesce proprio a tollerare.

L’accusa che Gemma a rivolto a Tina è stata quella di essere la causa principale del fallimento di tutte le sue vecchie conoscenze e frequentazioni. “Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono. Parla sempre male di me, arriva anche a dire delle cose non vere assolutamente che fanno parte della sua fantasia mi mette sempre in condizione di essere già penalizzata e quindi è logico che le persone che mi vengono a conoscere poi non se la sentono di fare la conoscenza con me, con al seguito tutto quello che riguarda avere tutte le sue offese“- ha dichiarato la Galgani.

D’altro canto, invece, Tina ha replicato che i motivi per cui le persone non vogliono continuare la frequentazione con lei sono altre: “Forse lei pensava che i ritocchi estetici magari l’avrebbero aiutata a trovare questo amore invece io penso che era più apprezzata prima dagli uomini, credo che la sua situazione sia peggiorata dopo questi interventi”– ha replicato Tina.

Parlando invece del motivo scatenante delle loro continue discussioni, Tina Cipollari ha dichiarato che: “A me non piace a prescindere dal contesto in cui ci siamo conosciute e non mi sarebbe piaciuta neanche se fosse stata una vicina di casa sinceramente. All’inizio l’apprezzavo quando era se stessa e forse cercava veramente l’amore”.