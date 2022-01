Paolo Bonolis: era necessaria la rivelazione in tv della Bruganelli?

Un acceso dibattito ha infiammato il web nel corso delle ultime 24 ore. Il motivo di tutta questa “tempesta mediatica” è dovuto ad alcune affermazioni fatte da Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. La Bruganelli, presente al GF Vip in veste di opinionista, nonchè moglie di Paolo Bonolis, ha rivelato un dettaglio estremamente privato davanti a tutti, compreso il pubblico presente in sala e quello che seguiva da casa.

Mentre in studio si stava parlando della vicenda di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge e del loro rapporto a tre, Sonia Bruganelli ha rivelato infatti che il marito Paolo Bonolis ha avuto una relazione con un altro uomo. “Io pensavo di essere avanti luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro“- ha dichiarato la donna. Quando però Alfonso Signorini le ha chiesto se avesse avuto delle esperienze omosessuali, la Bruganelli ha rivelato che: “Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo”.

Quando però Alfonoso Signorini l’ha invitata ad essere più specifica, Sonia Bruganelli ha preferito non approfondire ulteriormente la questione.

A questo punto, però, risulta necessario chiedersi per quale motivo la Bruganelli ha sentito la necessità di dover rivelare in televisione, in uno dei programmi più seguiti d’Italia, una cosa così personale del marito, senza che Paolo Bonolis fosse presente per dire la sua. Non poteva rimanere un fatto privato di Bonolis, fino a quando quest’ultimo fosse stato pronto a rivelarlo?

Ovviamente, una dichiarazione così ha subito scatenato un’onda mediatica, che ha avuto come centro una discussione riguardante l’orientamento sessuale di Paolo Bonolis. Il tutto senza aver sentito nemmeno una parola da parte del diretto interessato. Potevano risparmiare l’intera vicenda? Assolutamente si.