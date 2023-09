Arechi, approvato il progetto per il Settore Ospiti nei Distinti

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo inizio per uno dei simboli effettivi della Salernitana. Il Comune di Salerno ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo per spostare il settore ospiti dello stadio Arechi nei Distinti. A parlarne, è stato il quotidiano Il Mattino, questa mattina in edicola. Il sindaco Vincenzo Napoli, per l’occasione, per discutere e affrontare tutta l’evoluzione del progetto, ha ricevuto a palazzo Guerra l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

Il costo dei lavori per il nuovo Settore Ospiti dell’Arechi sarà di 1 milione e 734mila €. La conformazione stessa dello stadio cambierà, grazie a questa novità. Infatti, il nuovo spazio per gli ospiti ospiti sarà delimitato utilizzando i vetri antisfondamento che già delimitavano il settore ospiti in curva Nord. Nel piano dei lavori rientrano anche due nuove telecamere di videosorveglianza, per impedire imprevisti di tutti i tipi. Il tunnel che passa sotto la curva Nord sarà riqualificato e dal varco 44 accederanno i pullman con a bordo le formazioni avversarie in occasione di partite da bollino rosso.

Due delle partite che sono già state designate dalla società, per l’occasione, saranno Salernitana-Napoli, derby tutto campano, e Salernitana-Lazio, in cui a Salerno arriverà l’ex patron della società, Claudio Lotito. Il pullman, però, non potrà percorrere il tunnel per tutta la sua lunghezza, perché l’altezza non è sufficiente. Un tratto di strada, dunque, sarà percorso a piedi dalle squadre ospiti e dallo staff al seguito.