Meteo: nuovo anticiclone africano in arrivo

di Rita Milione

Dal prossimo weekend un ennesimo anticiclone africano sarà pronto a tornare a dominare la scena su tutto il territorio italiano, con temperature più tipiche dei mesi di Luglio e Agosto che di Settembre. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma questo meteo impazzito di inizio settembre: il caldo anomalo raggiunge anche le Alpi con lo zero termico a 5000 metri (valore estremo per il periodo, lo sarebbe anche a luglio pensate a settembre, poveri i nostri ghiacciai), l’Estate 2023 è stata la più calda della storia a livello globale ed il peggio deve ancora venire.

Nei prossimi giorni avremo temperature in ulteriore aumento sull’Italia, soprattutto dal weekend, mentre il maltempo del nostro meridione potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un Uragano Mediterraneo tra Ionio e Mar Libico. Il caldo aumenterà dal weekend portando tra domenica e lunedì picchi di 36-37 gradi in Toscana e oltre i 30-32 su quasi tutto lo Stivale; lo stesso caldo possederà ancora il Nord Europa con valori 12 gradi superiori alle medie del periodo tra Inghilterra, Francia, Germania e fino alla Svezia.

Per quanto riguarda l’Uragano Mediterraneo, in sviluppo ulteriore tra Grecia e Libia, confermiamo il periodo simil-autunnale causato da questo ciclone anche sul nostro Sud con piogge, vento e massime di 24-25°C in Sicilia e Calabria: normalmente a Settembre questa è la temperatura minima e non la massima.