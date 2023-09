Pellezzano, sabato ci sarà l’inaugurazione del nuovo asilo nido

di Antonio Jr. Orrico

Pellezzano, in vista dell’inizio della stagione autunnale, mette subito in campo nuovi progetti per la Comunità. Come quello di “EduCampus”, progetto realizzato in sinergia tra il Comune della città e la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” e Althea.

A tal proposito, sabato 9 settembre 2023 alle ore 17.00, proprio presso la struttura di “EduCampus”, situata in via Fravita alla frazione Capezzano, è prevista l’inaugurazione del Nido Comunale di Pellezzano, nel corso della quale interverrà il Sindaco Francesco Morra per illustrare ai presenti questo progetto innovativo. Un Open Day aperto a tutti per visitare gli ambienti del nuovo nido e scoprire tutti i servizi offerti all’utenza.

“C’è grande attesa per un progetto che definirei oltre che innovativo, rivoluzionario proprio per la molteplicità ed eterogeneità dei servizi che riesce ad offrire ai bambini, oltre alla garanzia di sicurezza e tranquillità che trasmette ai genitori. Non resta altro che attendere il 9 settembre per dare inizio a questa nuova attività. Invitiamo tutti a partecipare all’Open Day del prossimo 9 settembre nel corso del quale verranno svelati tutti i dettagli.” ha detto il Sindaco Francesco Morra.

Soddisfazione è stata espressa non solo dalla Comunità, ma soprattutto dai genitori dei bambini che a partire da settembre frequenteranno questa bella ed accogliente struttura.