Pellezzano, tutto pronto per la 7ª edizione del Torneo Comunale

di Rita Milione

Tutto pronto a Pellezzano per la 7ª edizione del Torneo Comunale “Città di Pellezzano, che si terrà dal 3 al 14 luglio prossimi vedendo impegnate le 5 frazioni del territorio: Pellezzano Capoluogo, Capezzano Sup, Capezzano Inf., Cologna, Coperchia e Capriglia che si sfideranno tra loro in gare di calcio a 11. Una manifestazione sportiva fortemente voluta e desiderata da parte di tutti gli amanti del calcio, che andranno a formare le squadre partecipanti al torneo.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Francesco Morra e dal suo vice, Michele Murino (con delega allo Sport) i quali hanno sottolineato che “eventi sportivi come questi, oltre a fornire un’opportunità di svago e divertimento, creano anche momenti di forte socializzazione tra i partecipanti, nel corso dei quali sono chiamati al rispetto dell’avversario attraverso l’osservanza delle regole dello sport, mettendo in atto un formativo e sano agonismo inteso anche come cresciuta culturale”.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al prossimo 29 giugno 2023. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 20 persone a squadra. Per info e regolamento contattare il vice Sindaco Michele Murino al seguente recapito: 349.4238693