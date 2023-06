Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 14 Giugno 2023: Leone teso

Ariete In questa giornata di metà giugno siete particolarmente energici e di buonumore. Questo atteggiamento positivo e determinato è anche contagioso quindi non è escluso che chi vi circonda venga “investito” da tutto ciò. Attenzione però: ci sono ancora problemi da risolvere e situazioni da mettere a posto il prima possibile.

Toro Non è sano portare avanti strascichi e tensioni, soprattutto nelle coppie in cui c’è “maretta” da un po’ di tempo o comunque si sente che le cose non vanno bene come prima. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo buone notizie che vi metteranno di buonumore, godetevele e fatevi trovare pronti nel cogliere ogni opportunità!

Gemelli Se avete problemi con il partner, sarà fondamentale mantenere la calma altrimenti rischierete di gettare ulteriore benzina sul fuoco. Più che alle polemiche pensate a quanto potrebbe essere saggio approfittare delle opportunità di questo mese e fare passi avanti verso obiettivi importanti.

Cancro Nel corso delle prossime ore possibili piccoli problemi d’amore che però potrebbero essere risolti in pochi giorni, dipende da quale atteggiamento verrà assunto per farlo e dalla tenuta della coppia. Tenete duro!

Leone Siete reduci da un periodo un po’ burrascoso, fatto di tensioni e discussioni. Tranquilli: le stelle vi aiuteranno a risolvere queste situazioni spinose e tornare a vivere in tranquillità. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi del tempo per studiare bene il prossimo piano d’attacco, c’è voglia di riscatto.

Vergine Vivrete emozioni contrastanti. Da un lato, non è il vostro giorno migliore; dall’altro, potrebbe andare peggio! Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare uno sforzo in più per andare avanti. Per raggiungere i vostri obiettivi.

Bilancia Di solito tendete a pensare che tutto rimanga stabile, ma se volte dare una svolta alla vostra vita, dovete cambiare qualcosa. Non state fermi ad aspettare. Agite. Per quanto riguarda il lavoro, state entrando in un periodo di crescita. Siate aperti e diplomatici nel risolvere eventuali conflitti.

Scorpione Vi attende un’ottima giornata per iniziare una nuova relazione: potreste trovare il vostro partner ideale. Per quanto riguarda il lavoro, abbiate fiducia in voi stessi e sappiate che potete affrontare qualsiasi sfida a testa alta.

Sagittario Non è detto che voi dobbiatee stravolgere completamente la vostra vita lavorativa ma è molto probabile che in questo giorno di metà giugno dobbiate parlare con certe persone che rappresentano il vostro futuro lavorativo.

Capricorno Quella in arrivo sarà una giornata di conferme. Per quanto riguarda l’amore, nel mese scorso ci sono state alcune incomprensioni che sembrano essere state dimenticate. Andate avanti a testa alta.

Acquario In voi sta crescendo la volontà di rivalsa che si accompagna ad una forte tensione perchè vorreste raggiungere velocemente i risultati ai quali ambite.