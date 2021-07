Arrestato ex brigatista Maurizio Di Marzio a Parigi

Maurizio Di Marzio era l’ultimo brigatista sfuggito alla cattura nell’operazione di fine aprile. L’Italia chiede ora l’estradizione

Maurizio Di Marzio era un ex brigatista sfuggito alla cattura di altri 7 complici lo scorso aprile. E’ stato catturato in Francia e l’Italia ora ne chiede l’estradizione, in quanto il provvedimento depositato l’8 luglio stabilisce che la sua pena non è ancora soggetta a prescrizione.

Grazie alla “Dottrina Mitterand”, che permette in Francia di dare asilo a persone imputate o condannate (soprattutto italiani) per atti di natura violenta, ma di ispirazione politica, i brigatisti si erano rifugiati in Francia.

L’Antiterrorismo francese ha finalmente arrestato a fine aprile 7 dei brigatisti condannati all’ergastolo per omicidi, rapine e violenze varie compiute negli “anni di piombo”. Tra questi saltano fuori nomi che hanno ricoperto titoli e pagine storiche di quotidiani quali: Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani e Narciso Manenti. Il Presidente francese Macron aveva fatto sapere di voler risolvere questa vecchia questione a favore dell’Italia che lo chiedeva da tempo, permettendo l’estradizione dei ricercati.

Maurizio Di Marzio è accusato di attentato nel 1981 all’ ex dirigente dell’ufficio provinciale del collocamento di Roma, Enzo Retrosi e soprattutto del tentato sequestro del vicecapo della Digos sempre di Roma, avvenuto nel 1982.