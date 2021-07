Oroscopo Branko di oggi: martedì 20 luglio 2021. Scopri il tuo segno

Oroscopo Branko di oggi: 20 Luglio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 20 Luglio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Soldi? Arriveranno anche quelli, non pensateci e non lamentatevi, non vi crede nessuno. Sono arrivate occasioni anche per chi è stato abbandonato o ha lasciato, Luna in Sagittario, 2 giorni, è avventurosa e felice.

Oroscopo di oggi del 20 Luglio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Oggi avete Luna intraprendente ma è soprattutto il sestile diretto tra Urano e Mercurio la carta vincente da usare, specie nelle nuove iniziative.