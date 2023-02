Artistica Salernitana: l’eccellenza della pizza nasce dal forno a legna

di Attilio Senatore

Come disse qualcuno è il forno a legna la vera casa della pizza, una casa dalla quale i profumi e i colori della tradizione regalano un’esperienza unica che si tramanda nei secoli per generazioni.

Artistica Salernitana nella sua nuova video experience rende omaggio in maniera impeccabile al processo faticoso e complesso che conduce alla costruzione del forno, del quale non resta che approfondirne la vitale importanza per esprimere un prodotto di qualità superiore: la vera pizza. Artistica Salernitana ha acquisito nel tempo uno vero e proprio status che l’ha resa punto di riferimento, stella polare per i pizzaioli di ogni dove.

L’arte del forno: le origini

Artistica Salernitana fu fondata da Luigi Napoli, con uno scopo ben preciso: non proporre un forno ma il forno per eccellenza. Un prodotto ormai conosciuto ed utilizzato in tutto il mondo, e che con le sue uniche caratteristiche, ha costituito una storia inimitabile che si è consolidata nel tempo.

Era l’ormai lontano 1970 quando Luigi Napoli ebbe l’intuizione che rivoluzionò il mercato del forno a legna: capì, infatti, che era giunto il momento di creare un forno adatto a ogni tipo di impasto e che potesse soddisfare le esigenze di tutti.

Un’intuizione che non nasce per caso, ma è il frutto della consolidata e scrupolosa conoscenza della materia che, da tre generazioni, accomuna la famiglia Napoli: Pasquale, padre di Luigi, lavorava con la calcara, l’antico forno utilizzato per realizzare la calce. Un background culturale che tornò utile per la realizzazione di un forno moderno, efficace ed estremamente versatile. Una sorta di tela bianca su cui poter dipingere in libertà.

Le caratteristiche uniche del forno

I prodotti di Artistica Salernitana uniscono alla perfezione le necessità di qualità e design che si sposano con l’utilizzo dei materiali di un tempo, i materiali che da sempre hanno caratterizzato il vero forno napoletano. In questo modo si facilita il lavoro di professionisti e non solo, perché utilizzando solo mattoni e suoli fatti a mano e non pressati che grazie alla loro porosità assorbono il calore rilasciandolo gradualmente favorendo così una cottura omogenea e perfetta.

Il forno riesce ad avere prestazioni da record con consumi minimi, a pieno regime sono sufficienti 5 kg di legna per ora. A 450 gradi interni disperde solo 30 gradi sulla superficie esterna. Anche dopo lo spegnimento del forno la temperatura non degrada repentinamente, ma con una calata media nelle prime ore inferiore a 3 gradi per ora, consentendo di mantenere anche oltre i 240 gradi al riavvio del giorno successivo. Grazie a ciò, sono sufficienti solo 30 minuti per tornare ai 450 gradi.

L’antico che si unisce al moderno: un forno al passo coi tempi

Con il passare del tempo, e soprattutto con gli stili culinari di oggi, la qualità degli impasti è notevolmente cambiata, gli impasti tradizionali sono stati sostituiti da impasti più idratati e con diversi mix di farine che rendono il prodotto più elastico, con maggiori tempi di lievitazione e con maggiori difficoltà di cottura.

Ed ecco allora che la specialità dei forni di Artistica Salernitana entra di nuovo in gioco, grazie alle loro peculiari caratteristiche, infatti, sono in grado di cuocere ogni tipo di impasto garantendo il giusto equilibrio di temperature e ossigenazione tali da lasciare inalterati gusto e fragranza delle preparazioni.

La qualità non ha confini: un prodotto internazionale

L’aspetto che ancor di più inorgoglisce l’arte del forno a legna, con le sue caratteristiche uniche, riguarda certamente la sua inimitabile capacità di non avere confini. I forni di Artistica Salernitana sono infatti esportati ogni anno in tutto il mondo, in luoghi così lontani e spesso sconosciuti: come ad esempio, Nuova Caledonia, Cina, Honduras. La scelta che compiono gli operatori del settore in realtà tanto distanti ci porta a comprendere la portata innovatrice ed incomparabile del prodotto.

Uno spot per omaggiare la tradizione e l’eccellenza

Artistica Salernitana ci regala una video experience di forte impatto, all’interno della quale in pochi ma significativi attimi è possibile far comprendere come davvero la costruzione del forno e della pizza si fondono in un connubio unico, il legame perfetto che consente la vera espressione della pizza. Perché è proprio allora, quando la pizza lascia la sua vera casa con un’anima che profuma di cultura e tradizione, il momento in cui possiamo apprezzare l’unicità di quest’arte antica.