Morte Maurizio Costanzo, Berlusconi ricorda il giornalista

di Antonio Jr. Orrico

Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo con un post sui social. Il leader di Forza Italia commemora il suo “amico leale”

Un saluto speciale per un amico di vecchia data. Per Maurizio Costanzo arriva anche il saluto di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha voluto ricordare, tramite un post sui social, il suo amico di lunga data, nonché presenza fissa delle reti Mediaset per lunghissimo tempo. Il politico ha voluto poi rivolgere un messaggio affettuoso di cordoglio anche alla sua famiglia e a sua moglie Maria De Filippi.

“Per me, è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre. È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. È stato un giornalista coraggioso al punto da mettere a rischio la sua stessa vita. Per me era un amico, sempre vicino e sempre leale. Mancherà moltissimo a tutti noi.” ha scritto Silvio Berlusconi sui social.

“Lui non ha soltanto inventato un genere televisivo, ma, grazie a una intelligenza brillante e alla sua infinita curiosità, ha spaziato in tutte le arti, come la musica, sapendosi dimostrare un innovatore, sempre avanti. Mando un abbraccio a sua moglie, Maria De Filippi, e a tutta la sua famiglia.” ha poi proseguito il leader di Forza Italia.

Anche Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, l’azienda a cui il giornalista scomparso ha legato più di quarant’anni di carriera e successi televisivi, ha voluto salutare il giornalista. Un cartello a rotazione compare su tutte le reti Mediaset: “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio“. Poi seguiranno spot a rotazione e altre iniziative.