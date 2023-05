Ascolti Tv: “Il Volo – Tutti per Uno”, i motivi per cui lo show ha vinto la serata

di Antonella Esposito

Il Volo conquista l’Arena di Verona in una serata evento che vince anche la gara degli ascolti Tv. Sono 3,1 mln i telespettatori che hanno scelto lo show di Canale 5

Il sabato sera di Canale 5 suona con i ragazzi de Il Volo che con uno spettacolo incredibile dall’Arena di Verona, cattura l’attenzione di 3,1 mln di telespettatori. Con uno share del 23,6%, Piero, Ignazio e Gianluca lasciano dietro il consolidato e longevo programma rai “I migliori anni”. Il varietà musicale condotto da Carlo Conti infatti, frena al 2,9 mln con uno share del 19,7%.

Lo show con la partecipazione di Federica Panicucci e con protagonisti i tre giovani artisti, ha convinto un’ampia fetta di pubblico. Ecco i motivi per cui “Il Volo – Tutti per un uno” ha vinto la gara degli ascolti Tv.

L’idea

Il progetto nasce da un’idea di Michele Torpedine, produttore discografico e storico manager del trio. Il concept è chiaro sin dalle primissime ore di messa in onda ed è quello di coinvolgere, attraverso l’impiego di un cast stellare di ospiti e momenti di entertainment. Di destare curiosità. Missione che risuona dalle stesse parole dei tre artisti. Piero Barone non a caso, nel corso della serata ricorda alla conduttrice: “Se dovessi riuscire a suscitare la curiosità anche di un solo ragazzo qui in Arena o a casa, il mio obiettivo sarebbe raggiunto”.

Gli ospiti

Si parte dai mitici Pooh. La collaborazione viaggia su di una frequenza d’onda lineare secondo lo schema “gruppo con gruppo” con un medley di successi ad effetto wow. A seguire la regina del rock Gianna Nannini, mescola la sua intramontabile Meravigliosa creatura con l’impostazione tenorile di Piero Barone. Il dialogo tra Ignazio Boschetto e Francesca Michielin sull’importanza dello stare bene, anticipa una sorprendente versione di When the party’s over di Billie Eilish.

Gianluca Ginoble sceglie Annalisa per una Shallow da pelle d’oca e mentre l’Arena di Verona ancora sogna, è la volta di Irama. Con l’artista abruzzese intona La cura in omaggio al maestro Battiato e con Il Volo canta Ovunque sarai, l’intenso brano sanremese. La stella internazionale della lirica Aida Garifullina duetta con Piero in Libiamo ne’ lieti calici e approfittando del climax alto, Il Volo ricorda Maurizio Costanzo con Se telefonando. Spazio poi alle risate con Giorgio Panariello. Il comico toscano si insinua nel gruppo, rendendo il trio un quartetto e li snobba sornione definendoli “classiconi”. Li costringe in un featuring non privo di sbavature, assicurando le risate in platea.

Il pubblico

La variopinta composizione di pubblico che segue i ragazzi de Il Volo è la vera chiave del loro successo. Piero piace alle mamme, come sottolinea Ignazio, mentre Gianluca è il latin lover della situazione. Lo stesso Ignazio ammette di piacere ai bambini. L’altra caratteristica che contraddistingue il fandom de Il Volo è l’elemento geografico, poiché il trio gode di una fama planetaria. Come sottolinea Gianluca, la musica è un codice di lettura universale. Basta cantare e urlare a squarciagola le stesse parole, superando così barriere linguistiche e predefinite.

L’Arena

Inutile negarlo, l’Arena di Verona è considerato un tempio sacro della musica e lo è senza ombra di dubbio. La suggestiva cornice restituesce un effetto scenico mozzafiato, per cui non è difficile immaginare di vincere facile. L’anfiteatro può contare inoltre su di un bacino di capienza importante. Anche quando sabato sera la pioggia ha costretto all’utilizzo di ombrelli ed impermeabili, l’alone di magia non è venuto a mancare.

Tutti per Uno

Sono cresciuti insieme Piero, Ignazio e Gianluca, sono una famiglia. Allude a questo il titolo dello show, ma è anche un riferimento alla caratura canora che si uniforma e diventa Uno. Tre voci che separatamente hanno una propria dimensione artistica ed una certa connotazione tecnica, messe insieme raggiungono l’armonia. Al netto di tutto, è lo share a fare la differenza, ovvero la percentuale effettiva di pubblico sintonizzata su un canale in una determinata fascia oraria. L’essenza dell’ascolto Tv risiede in questo concetto e sabato sera, Il Volo ha raggiunto i numeri giusti. Il segreto di un tale consenso? È uno e uno soltanto e si chiama Il Volo.