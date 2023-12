Assegno di Inclusione: domande al via da metà Dicembre

di Rita Milione

Dal 18 Dicembre 2023 sarà possibile effettuare la domanda per l’Assegno di inclusione, la misura introdotta dal governo Meloni che dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza, insieme al Supporto formazione e Lavoro.

A rivelarlo è il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi. Che in un’intervista a Repubblica ha detto: “Anticiperemo a metà dicembre le domande per il nuovo strumento, l’Assegno di inclusione, l’Adi, che parte a gennaio: siamo pronti”.

Secondo Il Sole 24 Ore l’avvio delle domande sarebbe previsto per il 18 dicembre: l’obiettivo sarebbe quello di evitare il click day del 1° gennaio, con un boom di richieste che potrebbe mandare in tilt la piattaforma.

L’Assegno di inclusione è la misura contro la povertà con cui il governo Meloni ha deciso di sostituire in parte il Reddito di cittadinanza. È rivolta solo alle famiglie con componenti “non occupabili”. L’assegno sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili per altri 12.

I requisiti

Ci sono vari requisiti da rispettare: la soglia Isee massima è fissata a 9.360 euro, ma ci sono paletti anche sul reddito, sul patrimonio, sulla cittadinanza (bisogna essere europei o avere permesso di soggiorno) e sulla residenza in Italia (che deve esserci da almeno cinque anni). Si potrà presentare domanda direttamente all’Inps, tramite procedure telematiche.