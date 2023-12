Faenza, scontro tra due treni: 17 feriti lievi

di Rita Milione

Attimi di paura a Faenza, nel Ravennate, dove un Freccia Rossa Lecce-Venezia e un convoglio regionale Rock, si sono tamponati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Castel Bolognese e Forlì, nella serata di domenica 10 dicembre. Dei 17 feriti, in sei hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, uno in codice giallo e cinque in codice verde.

L’incidente è stato una sorta di tamponamento ed è avvenuto intorno alle 20.20: i due convogli, in marcia entrambi in direzione Nord, si sono urtati a una velocità contenuta: i suppone che il macchinista si sia accorto dell’ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.

Le cause e la dinamica esatta dell’incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa è andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva.

Lungo i binari sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì, e la polizia ferroviaria: “Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento”, ha spiegato Trenitalia. “I passeggeri, si legge nella nota, sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione”.