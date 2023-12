Luci D’Artista, boom di presenze per il 2023/24

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo record in previsione. A Salerno, c’è già il boom di prenotazioni previste per l’edizione 2023/24 delle Luci D’Artista. Nel lungo ponte dell’Immacolata, sono già prenotate tantissime abitazioni e, molto probabilmente, si andrà incontro ad un boom di presenze. Migliaia di visitatori hanno preso d’assalto il salernitano, per ammirare le installazioni che caratterizzano il centro della città. Come riporta il quotidiano “Il Mattino“, nella sola giornata di sabato ci sono stati 170mila ingressi.

La Villa Comunale è, dunque, presa d’assalto soprattutto nei week-end, per guardare lo zoo di figure incantate. Tra l’altro, stando allo studio Kls che monitora la sicurezza nelle aree più calde di Luci d’artista, in totale si è superata quota seicentomila. I dati di ieri ancora non ci sono, ma secondo le previsioni si sono raggiunte le duecentomila unità che hanno caratterizzato anche il venerdì dell’Immacolata. Numeri, dunque, decisamente record per quel che concerne le Luci D’Artista, ormai sempre più manifestazioni dai numeri incredibili e diventate attrazioni turistiche di livello nazionale/mondiale.

Il lavoro della sicurezza, per l’occasione, sicuramente si è caratterizzato per essere certosino e curato nei minimi dettagli. L’obiettivo di evitare disordini e parapiglia, in una città come quella di Salerno, congestionata sia dal traffico delle vetture sia da quello dei pedoni, è stato raggiunto. Le presenze superano di gran lunga le aspettative dell’amministrazione comunale e degli operatori del turismo e del commercio. Albergatori e titolari di b&b hanno registrato il 95% dell’incoming.