Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la ottava giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo Gewiss Stadium il pubblico potrà assistere a Atalanta-Fiorentina. La Dea dopo essere stata scavalcata in classifica dal Napoli ha l’opportunità oggi di raggiungere nuovamente i partenopei al vertice. L’unico ostacolo frapposto a questo obiettivo è la viola di Italiano, la quale sta cercando conferme dopo un inizio non molto semplice.

I nerazzurri sono ancora privi di Zapata e Musso, ai quale va aggiunto Zappacosta stirato durante gli allenamenti settimanali. Al loro posto spazio a Sportiello in porta, Muriel in attacco e Maelhe sulla fascia. Fiducia a Ederson e Okoli dal primo minuto.

La Fiorentina prova a cambiare un po’ le carte in tavola. Dal primo minuto giocheranno Cabral, Kouamé e Ikoné, per un attacco diverso rispetto alle scorse giornate. Piccola bocciatura per Jovic, che non ha ancora convinto in Toscana.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Atalanta-Fiorentina.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: F. Rossi, Bertini, Scalvini, Ruggeri, Zortea, Soppy, Boga, Lookman, Pasalic, Hoilund. Indisponibili: Musso, Palomino, Djimsiti, Zapata, Zappacosta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Kouamé, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Bianco, Zurkowski, Barak, Amrabat, Maleh, Saponara, Gonzalez, Jovic. Indisponibili: Castrovilli, Dodo, Sottil

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

GUARDALINEE: Del Giovane e Valeriani.

IV UOMO: Gariglio.VAR: Di Bello.

AVAR: Marini.