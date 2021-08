Ravvivare l’atmosfera in casa con una fotomurale

Ravvivare l’atmosfera in casa, cambiare lo stile degli ambienti, ricrearli con pochi, semplici ritocchi non è un sogno impossibile, ma una realtà che costa poco e che può trasformare le nostre abitazioni in vere e proprie opere d’arte, grazie alla fotomurale. Da ammirare e vivere ogni giorno.

La soluzione che consente di ottenere una casa da sogno senza spendere troppo si chiama fotomurale. Ma cos’è una foto murale e come usarla al meglio? Scopriamolo subito.

Fotomurale: Cos’è?

Il fotomurale rappresenta la moderna evoluzione della carta da parati. Si tratta di un disegno, un’illustrazione o un “motivo”, stampato (digitalmente) su carta, da incollare nei diversi angoli della propria abitazione.

Le dimensioni del fotomurale possono essere personalizzate e adattate a quelle delle camere. I fotomurale, dunque, possono abbellire abitazioni grandi e piccole, offrendo tantissimi benefici.

Vantaggi dei Fotomurali

I fotomurali sono una soluzione economica e fai da te. Possono infatti essere applicati facilmente dagli stessi proprietari dell’immobile, risparmiando i costi della manodopera esterna.

Il principale vantaggio dei fotomurali è quindi il notevole risparmio della spesa che si dovrebbe sostenere per l’intervento del classico imbianchino o tappezziere.

Il secondo è legato alla praticità: i fotomurali sono corredati di attrezzi e istruzioni che consentono un’applicazione rapida e senza errori.

Il terzo riguarda i materiali. Le foto murali sono infatti stampate su tessuto non tessuto, lavabile, antincendio, ecologico, resistente ai raggi solari, ai graffi e ai prodotti per la pulizia, antiriflettente e senza Pvc.

Tutti i fogli dei fotomurali sono anche traspiranti, per evitare il rischio di formazione di umidità e muffe. Queste, invece, si formavano regolarmente nelle vecchie carte da parati, danneggiando la salubrità della casa e comportando enormi costi per la rimozione delle macchie e la riparazione delle pareti.

Come applicare un Fotomurale

I fogli del fotomurale sono tutti numerati sul bordo. Prima di applicarli, bisogna misurare le pareti in altezza e larghezza. Dato che non tutte le pareti sono perfettamente dritte, è meglio misurare più punti e acquistare i fotomurali in base alle misure più lunghe, sia dell’altezza che della larghezza.

La colla può essere applicata direttamente sul muro, con un pennello o un rullo, in modo da incollarvi sopra la carta. I fogli vanno attaccati da bordo a bordo, seguendo la sequenza dei numeri, così da comporre il disegno o l’immagine finale.

Prima di procedere, controllate che le pareti siano lisce e pulite. Le parti staccate della vecchia vernice o carta da parati vanno, infatti, attentamente rimosse. Lisciate anche i fogli della carta, dall’alto verso il basso, in modo da evitare la comparsa di antiestetiche “bolle” d’aria.

Eventuali tracce di colla sulla carta si possono rimuovere facilmente con un panno umido.

Dopo l’applicazione, aspettate 24 ore e, poi, godetevi il risultato. La vostra casa non sembrerà più la stessa, avrà un nuovo stile, una nuova luce, una nuova e rinnovata bellezza.

Tutto questo grazie all’ampia gamma di illustrazioni e di “motivi” del fotomurale.

Scelta dello Stile

L’ampia scelta di illustrazioni consente di personalizzare la decorazione degli ambienti con stile e creatività, adattandoli non solo ai propri gusti, ma anche alle dimensioni, tipologia e colori delle camere.

In genere, i fotomurali con fantasie e immagini sono ideali per la sala da pranzo; la carta con trame evidenti, invece, è perfetta per il soggiorno.

Nelle camerette dei bambini si possono utilizzare fantasie ricche di colori, come motivi spaziali, foreste magiche e paesaggi.

Tra l’altro, è stato anche osservato che rinnovare gli ambienti dei più piccoli con immagini colorate e creative, li rende meno nervosi e più tranquilli, con benefici effetti anche su mamma e papà.

Inoltre, non è necessario tappezzare tutta la casa. Con i fotomurali si può anche realizzare una “parete fotografica”, per ravvivare o arredare un singolo ambiente.

È molto semplice “accendere” una parete “spenta” con lo sfondo di una sola, grande e artistica foto murale.

Infinite Soluzioni e Infinite Possibilità

I fotomurali sono arte allo stato puro, una moderna soluzione per arredare e ravvivare casa con stile e senza spendere troppo. Le possibilità sono infinite, da quelle più classiche e vintage, alle più innovative e personalizzabili.

Ogni soluzione racconterà mondi e storie, con tante idee, sfondi e colori, ma con uno stile che rimarrà per sempre unico e inimitabile: il vostro.