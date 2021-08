Draghi: diviso tra Palazzo Chigi e il Quirinale

Cosa succederà tra pochi mesi quando terminerà il mandato del presidente Mattarella? Ci sarà un trasferimento di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale?

Draghi si è ritrovato a guidare il nostro Paese nel momento più complesso dal dopoguerra ad oggi. L’ex capo della BCE potrebbe però non smettere di traghettare il nostro paese con la fine del suo mandato di Governo e proseguire in un’altra direzione spostando di pochi metri nel centro di Roma, la propria dimora.

Il Premier verso il Quirinale?

La domanda fondamentale ora è la seguente: cosa succederà tra pochi mesi quando terminerà il mandato del presidente Mattarella? Ci sarà un trasferimento di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale, un trasloco che si tradurrebbe pure in una fine anticipata della legislatura? Oppure resterà dove è adesso? E se Draghi rimarrà premier chi salirà al Colle? Magari ci sarà una specie di “prorogatio” al Quirinale sino al termine naturale della legislatura, nel 2023, del presidente Mattarella, come era già accaduto con Napolitano? Tanti gli interrogativi che molti addetti ai lavori cominciano a porsi e, a questo punto, ogni soluzione avrebbe i suoi “pro” e i suoi “contro”.

La necessità di una leadership forte

Non si sa quali saranno i prossimi sviluppi ma, in un modo o nell’altro, Draghi resterà comunque in pista considerando l’estrema difficoltà della situazione, con gli italiani che stanno cercando di trovare la luce in fondo al tunnel del Covid. Qualunque sarà la decisione che verrà adottata, è già ora evidente il fatto che il punto interrogativo su Draghi sì, Draghi no sarà sempre più al centro del dibattito politico: mai come adesso, con l’Italia che sta tentando di uscire dalle sabbie mobili della pandemia anche sul fronte economico, è necessaria una leadership forte. Ecco perché le prossime mosse istituzionali saranno determinanti per il nostro Paese.