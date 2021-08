Sorteggi Champions League: le avversarie delle italiane

Live – Sorteggi Champions League: dall’urna di Istanbul prendono forma i gironi : tanti pericoli per il Milan e la Dea, Inter in prima fascia, Juve in seconda

Manca poco ai sorteggi Champions League: alle 18:00 da Istanbul si deciderà il futuro delle squadre italiane. Respirano Inter e Juventus, rispettivamente in prima e seconda fascia. Più complicato il sorteggio dell’Atalanta e del Milan, che devono pregare per evitare gironi di ferro.

Il Diavolo torna in Champions League dopo ben sette anni e ripartirà dalla quarta fascia. Per la prima volta dal suo ritorno nella competizione, la Juventus prenderà parte al sorteggio non da testa di serie e senza scudetto sul petto. Le 32 squadre saranno divise in gironi da quattro, per otto gruppi totali. Le regole saranno sempre le stesse: non si potranno incontrare nello stesso girone club della stessa Nazione e della stessa fascia.

Le fasce

Prima fascia: Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Inter, Villarreal, Lilla e Sporting Lisbona.

Seconda fascia: Psg, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Barcellona, Siviglia, Borussia Dortmund, Juventus.

Terza fascia: Ajax, Benfica, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Atalanta, Shakthar Donetsk, Salisburgo.

Quarta fascia: Milan, Wolfsburg, Brugge, Besiktas, Dinamo Kiev, Young Boys, Malmoe, Sherif Tiraspol.

