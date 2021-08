Uomini e Donne: i quattro tronisti della nuova edizione

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” andranno in onda da lunedì 13 Settembre su Canale 5 alle 14.45: anticipazioni

Dopo lo stop per la pausa estiva, riprenderà lunedì 13 Settembre su Canale 5 “Uomini e Donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Nelle prime due puntate registrate nei giorni scorsi, sono stati resi noti i nomi dei quattro protagonisti del Trono Classico che si metteranno in gioco alla ricerca dell’anima gemella: oltre ad Andrea Nicole, prima tronista nella storia del programma ad aver affrontato il percorso di transizione per cambiare sesso (qui la sua storia nel dettaglio), ci sarà anche la napoletana Roberta. Per quanto riguarda invece i tronisti uomini, la scelta della redazione guidata da Raffaella Mennoia è ricaduta su Joele Milan, ventiseienne di Venezia e il 24enne romano Matteo.

Il primo afferma di voler ricominciare a credere nell’amore dopo aver ricevuto una cocente delusione, la sua ex l’avrebbe tradito con il suo migliore amico. Matteo, invece, è il quinto di sette figli nato in una famiglia estremamente umile e con il sogno di giocare a calcio interrotto a causa del Covid-19 e di una serie di infortuni. La sua ultima relazione è durata tre anni, “Sono stato io a dire basta perché era finito il sentimento” afferma. Ha un debole per le ragazze more.

Il format

Anche quest’anno “Uomini e Donne” rinuncerà alla separazione tra Trono Classico e Trono Over: in studio dunque, assieme a Tronisti e Corteggiatori, arriveranno anche Cavalieri e Dame. Tra questi, sarebbero confermatissimi Gemma Galgani, che avrebbe deciso di rifarsi il seno, Ida Platano, Isabella Ricci e Biagio di Maro. Opinionisti del programma ancora Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.