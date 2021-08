Uomini e donne: “Trono trans fa gola ma vanifica il mio percorso”

Per anni è scappata dall’amore per paura di non essere abbastanza. Adesso diventa tronista a Uomini e Donne: ecco la storia di Andrea Nicole!

“Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure“, ha raccontato la nuova tronista di Uomini e Donne in esclusiva ai microfoni di FQMagazine.

Tanti parlano di “trono transgender” ma Andrea Nicole ha subito messo le cose in chiaro: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato“.

Chi è?

Andrea Nicole ha 29 anni, viene da Milano e negli ultimi dieci anni ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento. Fin da piccola ha sempre manifestato l’esigenza di appartenere al sesso femminile ma negli anni ha dovuto nascondere questo bisogno fino ai 15 anni, poi la svolta.

“Per i miei genitori è stato uno shock, una reazione comprensibile. Quando tuo figlio a 15 anni ti dice di voler cambiare sesso subentra il trauma, all’epoca era un argomento non molto discusso. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me“, ha raccontato Andrea Nicole.

“Non temo le critiche” ha continuato. “Penso però che la televisione possa favorire l’apertura della mente di molte persone che magari sono solo ‘impaurite’ da qualcosa che non conoscono. Questo sarebbe un passo avanti. Perché nascondere una fetta di umanità? Avevo seguito il trono gay esattamente come un altro trono, nulla di diverso. Una scelta intelligente“, ha concluso la nuova tronista di Uomini e Donne.