Uomini e Donne: dopo il trono gay, ecco la svolta storica

La nuova tronista di Uomini e Donne ha completato il suo percorso di transizione: “Era un uomo, ora è una donna e nella vita fa la commessa” ha svelato in anteprima Dagospia

“Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti. Voglio la vita vera“, aveva dichiarato Maria De Filippi qualche giorno fa in un’intervista e, a quanto pare, secondo Dagospia, all’interno del programma Uomini e Donne ci sarà una svolta storica!

“Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa“, si legge all’interno dell’anteprima esclusiva.

Ad oggi, l’identità della tronista rimane segreta. Per scoprirlo dovremmo aspettare la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne che prenderà il via, come di consueto, a settembre. Si ripartirà con il mix tra trono over e trono classico che sarà formato da quattro tronisti tra cui due uomini.

Una svolta storica che conferma una grande apertura non solo da parte della De Filippi ma anche della Mediaset, soprattutto in un periodo in cui determinate tematiche continuano ad essere motivo di discussione (vedi qui). Inoltre, vi ricordiamo che nella stagione 2016/2017, per la prima volta, apparve il trono gay che vide come protagonisti Claudio Sona e Mario Serpa.