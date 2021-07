Konami presenta eFootball: tramonta lo storico Pes

Cari amanti di Pes, dobbiamo darvi una brutta notizia: la Konami ha presentato un’evoluzione del vecchio gioco per console, denominata eFootball. Il gioco uscirà dai canoni tradizionali e avrà uno sviluppo itinerante a partire dal prossimo autunno: sarà free-to-play, ossia accessibile a tutti in modo gratuito, aggiungendo di volta in volta un piccolo tassello del puzzle.

Il gioco sarà realizzato interamente da Unreal Engine di Epic Games e porterà la serie sulla nuova generazione di console, senza dimenticarsi le vecchie (Xbox one, Ps4 e Pc). Sarà disponibile anche su iOS e Android, ma non per Nintendo Switch.

eFootball seguirà una roadmap di sviluppo già presentata dalla Konami, con i vari dettagli sui contenuti che saranno sbloccati di mese in mese. Alcune modalità del gioco sarà acquistabili tramite DLC opzionali. Le partite in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al lancio

Il gioco sarà unico, grazie anche all’Unreal Engine, capace di garantire un motore grafico sensazionale. La tecnologia Motion Matching permetterà di selezionare l’animazione più accurata in tempo reale e sarà quattro volte superiore alle grafiche del passato, rendendo il gioco sempre più accurato. Il videogioco funzionerà su diversi dispositivi grazie alla funzione cross play.

Come riportato da multiplayer.it queste saranno le caratteristiche principali di eFootball:

Inizio autunno

Esperienza di gioco rivoluzionata supportat dall’Unreal Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.)

Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri club

Autunno:

Matchmaking cross-platform tra console e PC (PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam, ecc)

Modalità Team Building (Nome da confermare) disponibile – costruite il vostro team acquistando giocatori

Campionati Online (Nome da confermare) disponibile – scendete in campo con la vostra squadra per competere a livello mondiale

Sistema Match Pass – guadagnate oggetti e giocatori giocando a eFootball

Inverno