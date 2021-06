Lorenzo Sonego perde la finale dell’ATP 250 di Eastbourne cedendo al tiebreak del 3° set contro l’australiano Alex De Minaur

L’Italia non riesce a ripetersi in terra inglese: nell’ATP Eastbourne, Lorenzo Sonego viene sconfitto in finale da Alex de Minaur, arrendendosi soltanto al terzo set e nel tiebreak decisivo con l’australiano che completa la rimonta dopo lo svantaggio di un set.

Match divertente ed equilibrato in quel di Eastbourne: i due tennisti non si risparmiano in alcun colpo ed è quasi sempre sul filo ogni game giocato. Nel primo set Sonego parte subito con un break a sfavore ma recupera subito (annullando anche 5 palle break) e, successivamente, de Minaur si inceppa nel decimo gioco, quando perde il servizio sul 5-4 in favore del piemontese, permettendogli di andare sull’1-0. Il tennista azzurro però nel secondo non riesce a ripetersi: dopo aver perso il servizio nel primo game, l’australiano riesce sempre a tenere la battuta ed arrivare al 6-4 finale per portare il match al terzo e decisivo set, un remake per l’italiano dopo la semifinale con Purcell.

Qui il turno di battuta diventa fondamentale: i punti diventano tutti importanti e nessuno vuole concedere nulla al proprio avversario. Superate le due ore di gioco, il punteggio rimane di totale equilibrio nel terzo set con zero palle break concesse nei primi 11 game ed arrivando alla fase cruciale con Sonego avanti 6-5 e de Minaur con la pressione di servire per allungare la partita. L’australiano non trema e riesce nell’intento: pertanto il Re di Eastbourne viene decretato dal tiebreak finale. Purtroppo Sonego parte male, steccando sul secondo servizio a disposizione, concedendo un minibreak di vantaggio a de Minaur che al cambio campo si porta avanti 4-2. Il piemontese tuttavia resta in scia e riesce a recuperare ed andare sul 5-5 ma è l’australiano il primo ad andare al “Championship Point” ed approfitta subito della chance, strappando il servizio a Sonego e trionfare.