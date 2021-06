Lorenzo Sonego conquista la finale del torneo 250 di Eastbourne battendo in semifinale Max Purcell. Domani uno tra De Minaur e Soon-Woo

Continua il grande momento del tennis italiano. Dopo la vittoria di Berrettini al Queen’s, Lorenzo Sonego conquista la finale al 250 di Eastbourne. L’italiano ha sconfitto in tre set l’australiano Max Purcell 6-1 3-6 6-1, dominando il primo e il terzo set, dopo aver concesso il 2° all’avversario. Purcell ieri aveva sconfitto Andreas Seppi.

In finale Sonego troverà uno tra De Minaur e il coreano Soon-Woo. Il favorito è naturalmente l’australiano, n.24 del mondo che la scorsa settimana ha raggiunto le semifinali al Queen’s, dove è stato poi sconfitto da Berrettini in due set. In caso di vittoria il piemontese salirebbe in 26^ posizione, scavalcando l’inglese Daniel Evans. Nel torneo femminile grande sfortuna per Camila Giorgi, che si ritira alla fine del 1° set contro la Kontaveit per un problema alla coscia. La tennista ha preferito ritirarsi per non correre rischi in vista di Wimbledon.

Allo Slam londinese sarà presente anche Sonego, che esordirà lunedì contro il portoghese Sousa. In totale saranno 13 gli italiani presenti a Wimbledon. Oltre a Sonego, presenti Sinner, Fognini e Musetti. Grande attesa per Berrettini, che potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista.