Dalla prossima settimana tutte le Regioni italiane saranno in zona bianca, lo conferma l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza

In seguito al nuovo monitoraggio Iss il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che da lunedì 28 giugno modificherà i colori delle Regioni. A partire dalla prossima settimana tutta l’Italia sarà colorata di bianco, entra infatti in zona bianca l’unica regione rimasta in fascia gialla la Valle d’Aosta.

“Questo non toglie che dobbiamo mantenere attenzione e prudenza. Il quadro è oggettivamente molto migliorato nelle ultime settimane, ma non possiamo considerare chiusa la battaglia”, ha sottolineato Speranza.

Per anticipare alcune riaperture il governatore della Regione a Statuto speciale, Erik Lavevaz, aveva firmato negli scorsi giorni un’ordinanza che prevedeva la fine del coprifuoco notturno e la riapertura di tutte le attività a partire da venerdì 25 giugno.

Tutte le altre Regioni italiane invece restano in zona bianca. I dati dell’ultimo monitoraggio dell’Iss infatti confermano un trend positivo nella diminuzione dei contagi. Questa settimana infatti l’indice Rt in Italia si è dimostrato stabile, fermo a 0.69 come la scorsa settimana. Inoltre è ancora in calo l’incidenza dei contagi, passata da 17 a 11 casi per centomila. Restano però i timori sulla variante Delta, che in Italia sale al 16,8%.

