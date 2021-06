Dopo due anni, Wimbledon è pronto a riaprire i battenti: sorteggiato il tabellone della nuova edizione. Berrettini guida la truppa azzurra

Il più antico ed affascinante evento della stagione tennistica sta per tornare: dal 28 giugno fino all’11 luglio torna a disputarsi il torneo di Wimbledon. E lo fa dopo lo stop dovuto alla pandemia che ha impedito la disputa nel 2020: si ripartirà dunque con la caccia a Novak Djokovic, vincitore nel 2019 dopo una battaglia finale di oltre 5 ore contro Roger Federer.

Ed è proprio il serbo ad essere il favorito numero 1 per provare a calare il tris, inteso sia come successi consecutivi a Wimbledon (anche nel 2018 ha vinto) ed anche per gli Slam conquistati dopo le vittorie all’Australian Open ed al Roland Garros. La strada sembra spianata anche in virtù del forfait di Rafa Nadal (che salterà le Olimpiadi) e le non-ottime condizioni di Federer. Ma le nuove leve sono pronte a darsi battaglia: Medvedev, Zverev, Rublev, Tsitsipas e Berrettini cercheranno di fare la voce grossa. Intanto nella giornata di giovedì è arrivato anche il forfait di Dominic Thiem, vittima di un infortunio.

Un’edizione di Wimbledon che vedrà presenti ben 13 tennisti italiani: 10 nel campo maschile (Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Travaglia, Caruso, Mager, Seppi, Cecchinato) e 3 in quello femminile (Giorgi, Trevisan, Paolini). L’erba inglese non ha mai riservato grandi soddisfazioni all’Italia ma il vento sembra iniziare a cambiare vista anche la vittoria di Berrettini al Queen’s (il romano sarà testa di serie numero 7 a Wimbledon) e le semifinali raggiunte ad Eastbourne da parte di Lorenzo Sonego e Camila Giorgi.

Il tabellone completo

Alle ore 11 si è tenuto il sorteggio del tabellone di Wimbledon per dare il “via” al terzo Slam stagionale. Come primo evento si è andati a visualizzare nell’immediato le possibili combinazioni ai quarti di finale tra le 8 teste di serie principali. Tra questi, come anticipato, c’è Matteo Berrettini al numero 7: l’azzurro potrebbe vedersela contro il tedesco Zverev e – qualora dovesse passare il turno – troverebbe in semifinale uno tra Medvedev o Federer. Dall’altra parte del tabellone potenziali sfide tra Djokovic-Rublev e Tsitsipas-Bautista Agut.

Per quanto riguarda il 1° turno, Berrettini affronterà l’argentino Guido Pella mentre Federer se la vedrà con Mannarino mentre Djokovic con la wild-card Draper (che al Queen’s ha superato Sinner). Stupore in sala quando è stato estratto l’avversario di Daniil Medvedev: sarà il tedesco Struff, che lo ha battuto già su erba qualche giorno fa. Sorteggiato anche il 1° turno dei tennisti italiani: Sinner, Cecchinato, Fognini, Seppi e Travaglia si ritrovano nella parte alta mentre in basso, insieme a Berrettini, ci sono anche Musetti, Sonego, Mager e Caruso.

Nel dettaglio questi gli avversari degli italiani al 1° turno:

PARTE ALTA (presenti come teste di serie Djokovic-Tsitsipas-Rublev-Bautista Agut)

Seppi -J. Sousa (Por)

-J. Sousa (Por) Martinez (Esp)- Travaglia

Cecchinato -Broady (Gbr)

-Broady (Gbr) Fucsovics (Hun)- Sinner (19)

Fognini (26)-Ramos-Vinolas (Esp)

PARTE BASSA (Berrettini-Zverev-Federer-Medvedev)

Berrettini (7) -Pella (Arg)

-Pella (Arg) Londero (Arg)- Mager

Sonego (23) -P. Sousa (Por)

-P. Sousa (Por) Hurkacz (Pol)- Musetti

Cilic (Cro)-Caruso

Di seguito ecco il tabellone completo di Wimbledon 2021 per quel che concerne il campo maschile: