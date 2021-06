Uno straordinario Matteo Berrettini sconfigge in tre set Cameroon Norrie e conquista l’ATP 500 al Queen’s. Secondo titolo stagionale per il romano

Matteo Berrettini si prende lo scettro del Queen’s vincendo l’ATP 500 sull’erba londinese. L’azzurro sconfigge in tre set il padrone di Cameroon Norrie: prima volta nella storia per un italiano.

Una partita che non vive grandi emozioni ed anche molto rapida soprattutto grazie alla grande efficienza dei due tennisti al servizio. Ma a cedere per primo è Norrie che accusa un passaggio a vuoto nella metà del primo set e con un doppio fallo fatale cede un break di vantaggio a Berrettini. L’azzurro ringrazia e si porta in vantaggio grazie al 6-4 finale. Il secondo set è invece molto rapido con 7 game (ben 6 tenuti a zero) che vanno via nel giro di 15 minuti e si arriva ad un momento cruciale nel nono gioco. Infatti Berrettini va avanti 15-40 sul servizio di Norrie ma il padrone di casa tira fuori l’orgoglio e si salva, annullando così due palle break e va 4-5. Invece il numero 1 d’Italia resta solido in battuta ed il secondo set si decide così al tie-break.

Qui Norrie va subito avanti di un mini-break portandosi sul 4-1 mettendo in grande difficoltà Berrettini che resta comunque sulla scia del britannico per cercare di recuperare lo svantaggio. Ma il tennista nato a Johannesburg ma naturalizzato inglese ha tre chance a disposizione per andare sull’1-1 ed alla terza occasione chiude sul 7-5, condannando il romano al primo set perso da inizio torneo.

Adesso è il padrone di casa a vedere la bilancia pendere dalla sua parte: Berrettini accusa un po’ il colpo ma resta aggrappato grazie al servizio. Poi, quasi inaspettatamente, arriva una nuova chance nel sesto gioco, ancora da 15-40 per il numero 9 del ranking ma anche qui Norrie è bravissimo ad annullare due palle break e riesce ad andare sul 3-3. Incredibilmente però la partita gira sul servizio successivo quando Berrettini recupera da 0-40 per il britannico, ribalta la situazione e si porta sul 5-3 alla prima chance di break. Ed a suon di ace, il romano conquista il titolo chiudendo sul 6-3 e annichilendo così Norrie.

Per Matteo Berrettini si tratta della prima vittoria in un ATP 500, il secondo successo stagionale dopo il 250 di Belgrado di qualche mese fa. Un successo che lo proietta ad entrare