Matteo Berrettini centra la prima finale in un ATP 500 e lo fa sul terreno del Queen’s dove in semifinale batte De Minaur in due set

Un solido Matteo Berrettini vince anche la semifinale contro Alex De Minaur ed accede alla finale del Queen’s, torneo preludio all’imminente arrivo di Wimbledon. Per il tennista romano si tratta della prima volta all’atto decisivo di un torneo 500 dell’ATP: match chiuso in due set.

Prestazione solida da parte dell’azzurro che sbriga la problematica primo set riuscendo a convertire la seconda palla break a disposizione nel terzo gioco ed allungando nel punteggio. De Minaur non riesce a trovare la replica giusta e per Berrettini non c’è grande problema a chiudere con un agevole 6-4 dopo 39 minuti. Più complicato il discorso nel secondo set: l’australiano annulla tre palle break da 0-40 nel quinto game e insidia Berrettini in quello successivo con il romano bravo ad annullare palla break e mantenere in equilibrio la situazione. Si va avanti fino al 4-4 prima che Matteo decida di rompere nuovamente gli indugi ed alla quarta chance nel nono game riesce a strappare il servizio, andando così sul 5-4 e la possibilità di chiudere il match. E non si fa sfuggire l’occasione, chiudendo al terzo match point sul punteggio di 6-4 per un durata complessiva di un’ora e 15 minuti di gioco.

In finale Berrettini attenderà uno tra il padrone di casa Cameron Norrie ed il canadese Dennis Shapovalov. Appuntamento per la giornata di domani con la prima finale in un ATP 500 da parte del numero 9 al mondo.