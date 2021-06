Un grandissimo Johann Zarco si prende la pole position nell’appuntamento in Germania della MotoGP. Male gli italiani

Sul circuito del Sachsenring Johann Zarco sorprende tutti e si prende la pole position mettendosi alle spalle Fabio Quartararo e l’Aprilia di Aleix Espargaro, altra sorpresa di giornata.

Potrebbe interessarti:

Dalla Q1 escono fuori molte sorprese: Rins ed Espargaro passano il taglio ed accedono al rush finale per la pole. A restare fuori sono le due Petronas con Rossi (16°) e Morbidelli (18° dopo una caduta nel finale), il campione in carica Mir (17°) e un irriconoscibile Maverick Vinales, solo 21°.

La bagarre per la pole position vede candidati principali Quartararo, le due Ducati e Marc Marquez come outsider (lui Re della pista tedesca). Ed è proprio lo spagnolo a dettare il passo inizialmente stampando subito il tempo 1:20.5 e candidarsi alla prima fila. Ma il francese della Yamaha – ancora amareggiato per quanto accaduto in Catalogna con le penalità – si mette alle calcagna del numero 93 della Honda, prendendosi la pole provvisoria con un decimo di vantaggio. Ma in mezzo ai due litiganti, spunta Jack Miller che si piazza a pochi millesimi da Quartararo prima degli ultimi 5 minuti di rush-finale.

Ma incredibilmente all’improvviso spunta Johann Zarco che stampa un tempo pazzesco di 1:20.2 piazzandosi davanti al connazionale della Yamaha ma il 5 della Pramac cade dopo poche curve nell’ennesimo giro lanciato e chiude anticipatamente la sessione di qualifiche. Gli altri però non si migliorano e dunque Zarco si prende un’incredibile ed inaspettata pole position davanti a Quartararo e Aleix Espargaro. Marquez chiude 5° dietro a Jack Miller e davanti a Miguel Oliveira. Solo 10° Bagnaia che apre la quarta fila con Rins e Alex Marquez. Appuntamento con la gara per domani alle ore 14.