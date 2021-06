Miguel Oliveira vince il GP della Catalogna a Barcellona davanti a Zarco e Miller. Ai piedi del podio Quartararo, male gli italiani

La cronaca della gara

Alla prima curva Quartararo viene subito infilato da Miller, Oliveira e Mir, mentre gli italiani finiscono tutti nelle retrovie. Nel giro di pochi giri cadono entrambe le Honda di Marquez ed Espargarò, mentre davanti Oliveira si prende la testa della corsa davanti a Quartararo, in ripresa dopo le difficoltà avute nei primi giri.

A 12 giri dalla fine, il pilota francese supera Oliveira e si porta in prima posizione, più staccato Mir in terza posizione. Continuano invece le difficoltà degli italiani, con Bagnaia 7°, Morbidelli 10° e Rossi 13°. Davanti continua il testa a testa tra Quartararo e Oliveira, con il pilota portoghese che a 10 giri dal termine si riporta al 1° posto. Dietro ai primi due, Zarco sorpassa Mir e si porta in terza posizione, con Miller appena dietro in quinta posizione.

Nelle retrovie Rossi conclude in anticipo la propria gara cadendo mentre lottava per la 10^ posizione, mentre alla lotta per il podio si aggiunge anche Vinales. Oliveira guadagna terreno nei confronti di Quartararo, che a 4 giri dalla fine viene sorpassato da Zarco. Il pilota della Yamaha negli ultimi giri deve fare i conti con la tuta aperta, e prende anche tre secondi di penalità per aver tagliato in curva, perdendo cosi il podio in favore di Miller. Oliveira vince la gara davanti a Zarco, terzo il pilota italiano. Bagnaia conclude al 7° posto, Morbidelli al 9°.