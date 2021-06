Ancora Fabio Quartararo in pole position a Barcellona: il francese si salva nel finale e mette in fila Miller e Zarco. Morbidelli 5°, Rossi 11°

Fabio Quartararo si prende la pole position anche nel Gran Premio di Barcellona: con un po’ di fortuna il francese della Yamaha, pur non riuscendo a lanciarsi nell’ultimo giro utile, si prende la prima casella sulla griglia di partenza. Infatti, né Miller e né Zarco (che completano la prima fila) riescono a sopravanzarlo. Pertanto basta stampare il tempo di 1:38.853, facendo segnare il record della pista e per partire davanti a tutti in gara (appuntamento alle ore 14).

Nel Q1 sono Jack Miller e Pol Espargaro a superare il taglio ed accedere alla fase decisiva della qualifica. L’australiano della Ducati riscatta la beffa delle terze prove libere dove è stato buttato fuori dalla top-10 da Valentino Rossi. Invece lo spagnolo fa meglio di Marc Marquez, che chiude 3° e fuori veramente di pochi centesimi. Ma nel Q2 entrambi cadono nel rush finale e non possono lanciarsi nel giro decisivo, chiudendo rispettivamente 2° e 12°. Caduto anche Rossi ad inizio sessione: il Dottore rientra in pista nel finale ma non va oltre l’11° posto.

Bene invece Franco Morbidelli che chiude 5° davanti a Maverick Vinales mentre Bagnaia accusa qualche difficoltà nella parte finale della pista e non va oltre il 9° tempo, alle spalle di Binder.